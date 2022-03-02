خلال لقائه المشري..الدبيبة يؤكد على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها

العنوان – طرابلس

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية. عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.

وثمّن الدبيبة. خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري موقف المجلس في هذا الصدد.

وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتشاور رئيس الحكومة منتهية الولاية. مع المشري الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.

واستمع الدبيبة، لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة.