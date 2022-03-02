الصول: حكومة الاستقرار هي الحكومة الشرعية التي تمخض عنها توافق ليبي محض

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لن يتمكن من رفض تسليم السلطة، حيث هناك عدة وزراء بحكومته سيسلمون مهامهم إلى نظرائهم بحكومة فتحي باشاآغا.

الصول وفي تصريح أدلى به لموقع “إرم نيوز” أردف: “لن تكون هناك حكومتان كما يشاع، ستتم دعوة بعض السفراء والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وكذلك المجلس الرئاسي؛ لحضور مراسيم تأدية الحكومة لليمين الدستورية”.

وأضاف: “حكومة الاستقرار هي الحكومة الشرعية التي تمخض عنها توافق ليبي محض بتقارب سياسي، وليس كما حدث في حكومة الوحدة التي لم يكن فيها تقارب حقيقي، حيث كانت لدى رئيسها عبد الحميد الدبيبة وعود واهمة وعد بها الشعب الليبي دون تنفيذ، وسيكون هناك بعض الاعتراضات، ولكن لن تكون بعنف وفي النهاية ستباشر الحكومة مهامها وتستلم بسلاسة”.

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