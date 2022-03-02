الدبيبة والمشري: الأولوية الآن هي الإعداد للقاعدة الدستورية

أكد كل من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة؛ على أن الأولوية في المرحلة الحالية هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات قريبًا، وإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، حيث بحثا الأوضاع السياسية في ليبيا، والتنسيق بين الطرفين للوصول للانتخابات.

ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من يوم واحد على منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما رفضته كل من حكومة الوحدة والمجلس الأعلى، حيث اعتبرا خطوة البرلمان مخالفة للاتفاق السياسي.

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