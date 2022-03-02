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المشري يطلع الدبيبة على القاعدة الدستورية التي أعدها مجلسه للانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الدبيبة، تناول الاجتماع التشاور في الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.

واستمع رئيس الحكومة لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة، مؤكداً من جانبه على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.

وثمّن الدبيبة موقف مجلس الدولة في هذا الصدد مؤكدًا على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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