روسيا ترحب بمنح الثقة لحكومة باشاغا.. وتعلن الاستعداد للتعاون معها

رحبت وزارة الخارجية الروسية بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الطويلة في ليبيا.

وتوقعت الخارجية الروسية أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تجاوز الصعوبات خلال المرحلة الانتقالية بنجاح، بما فيها التحضير للانتخابات.

وأعلنت الخارجية عن استعدادها للتعاون مع حكومة باشاغا، بشكل بنّاء؛ من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد روسيا أول دولة ترحب بمنح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا، والتي نالت ثقة مجلس النواب بأغلبية 92 صوتًا من أصل 101 حضروا الجلسة الرسمية، يوم أمس.

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