علي بوعزة: بعض الخبازين يطالب ببيع الرغيفين بدينار

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أن هناك تفاوت في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر الـ 3 أرغفة بدينار، وبعض الخبازين بطالب ببيع الرغيفين بدينار، حتى يصل إلى سعر التكلفة بعد ارتفاع أسعار الدقيق.

وقال «بوعزة» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن سعر قنطار الدقيق زاد عن السابق بعد أزمة أوكرانيا أكثر من 50 دينارا للقنطار، ناهيك عن عزوف التجار وأصحاب المطاحن عن البيع، فانخفض العرض وزاد الطلب وأصبح التحكم في الأسعار وفق هوى التجار».

وأشاد بجهود عناصر الحرس البلدي طرابلس ودورهم في متابعة التجار ومحاولة المحافظة على استقرار الأسعار.

وأضاف أن عددا من أصحاب المخابز أغلقوا مخابزهم لعدم تمكنهم من بيع 4 أرغفة بدينار، بل وصل الأمر إلى حد تحمل صاحب المخبز دفع جزء من التكلفة بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الأزمة الحاصلة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تحاول وضع آلية جديدة للتغلب على المشكلة، وتدرس إمكانية توريد القمح عبر صندوق موازنة الأسعار.

واختتم بقوله «نحن بدورنا نوجه أصحاب المخابز بحسب نطاق بلدياتهم، للاتفاق مع بلدياتهم لوضع آلية وسعر لبيع الخبز، أو تكليف البلدية بتسلم موضوع تصنيع رغيف الخبز ولو بشكل مؤقت، لتأمين قوت المواطن البسيط».