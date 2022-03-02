الفيتوري: ملف الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية سيكونان على رأس أولويات حكومة باشاآغا

ليبيا – أكّد المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري أن التشكيلة الوزارية لفتحي باشاآغا راعت التقسيم الجغرافي والإقليمي، وأنها بنسبة كبيرة صاحبها توازن كبير من قبل الشخصيات المختارة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن هذه الحكومة ستكون استثنائية؛ لأنها الوحيدة منذ فترة كبيرة التي مرت على أجهزة مكافحة الفساد والسجلات الجنائية للكشف عن سجلات المرشحين.

وبين الفيتوري أن ملف الانتخابات وخروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وأن باشاآغا قادر على إنجاز الكثير في هذه الملفات، خاصّة أن حكومته جاءت نتاج حوار ليبي ليبي دون تدخل.

وأشار الفيتوري إلى أن تسلّم العمل من حكومة عبد الحميد الدبيبة هو الأمر الذي قد يمثّل عقبة الآن أمام الحكومة الجديدة، مستبعدًا فكرة نشوب عمل عسكري لإخراج الدبيبة بالقوة، وأن الأمر سيحتاج إلى مزيد من الوقت فقط لإتمام المفاوضات القائمة لخروج الدبيبة.

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