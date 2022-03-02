باشاغا ينتقد الهجوم الروسي على أوكرانيا

انتقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الهجوم الروسي على أوكرانيا واصفاً إياه بـ”الانتهاك الواضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية”.

وحثّ باشاغا، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان مؤخرًا، روسيا على احترام سيادة أوكرانيا وقرارات سلطتها المنتخبة وليس قمعها، محذرًا من الآثار العالمية للأزمة التي يجب معالجتها، وفق قوله.

وأضاف باشاغا، في تغريدة على تويتر، أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار، متمنيًا سلامة المدنيين ووضع حد لهذا الصراع.

وأكد أن “ليبيا ملتزمة بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط”، على خلفية المخاوف من تأثر الإمدادات الروسية لأوروبا من الغاز الطبيعي والارتفاع القياسي لأسعار الطاقة.

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