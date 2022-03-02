ارتفاع سعر رغيف الخبز في أجدابيا يصدم المواطنين

ارتفع سعر رغيف الخبز في أجدابيا خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل مفاجئ، حسب حديث مواطنين من سكان المدينة.

وقال الأهالي، إن الدينار أصبح يشتري ثلاثة أرغفة خبز بدلا من أربعة، في ظل ارتفاع أسعار مادة الدقيق في مختلف المحال التجارية إلى أربعة دنانير للكيلوغرام، بعد أن كان السعر دينارين ونصف.

كما طالبوا المجلس البلدي في أجدابيا بعقد اجتماع طارئ مع الجهات ذات العلاقة من أجل مناقشة ارتفاع أسعار الخبز، لأن هذه الظاهرة شملت عددا من المدن، ومنها سرت حيث تشهد عدد من مخابزها ازدحاما يوميا للمواطنين، في ظل إغلاق بعضها لأبوابها نتيجة غلاء الدقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا