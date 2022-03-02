“الإمداد الطبي”: وصول أكثر من 151 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا

قال جهاز الإمداد الطبي، أنه تسلم أكثر من 151 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا الإنجليزي بعد وصولها عبر مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، استلمت مخازن الحلقة الباردة بالجهاز 151.200 الف جرعة من لقاح استرازينكا ” الانجليزي. التي وصلت شحن جوي عبر مطار امعتيقة الدولي، وحضر عملية الاستلام رئيس الجهاز الدكتور محمد الخبولي، ومدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور عبدالعزيز الشمام، وأمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي ،والمختصين من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين استلموا منها عينات لمعايرتها بإدارة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها اذن لاستخدامها.

وتابع الجهاز، تأتي الشحنة ضمن سلسلة شحنات استلمتها مخازن الحلقة الباردة خلال الاشهر والاسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس، تنفيذا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الامراض بالتنسيق مع جهاز الامداد الطبي لحفظه بطريقة آمنة وتوزيعه على الفروع حتى يصل لمستحقيه في كل المناطق.

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