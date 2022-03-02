الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، موقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بالمزورة.

واتهم الدبيبة، في كلمة مصورة نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، رئاسة مجلس النواب بأنها «انتهجت التزوير للتمديد»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن «أمس أزيحت آخر وأصعب عقبة في طريق الانتخابات التي ستكون في يونيو». لكنه لم يوضح كيف أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات، ولا ما هي هذه العقبة.

الدبيبة: أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس

وقال الدبيبة إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات»، نعتبرًا أن «ما يحدث منذ سنوات في ليبيا من فوضى، أمر ممنهج بقفل الدائرة الدستورية التي يقع على عاتقها إيقاف المخالفات والتزوير».

الدبيبة: مجلس النواب خارج المشهد

وتابع بقوله: «أبشركم بأننا صرنا أقرب للانتخابات من أي وقت مضى. رئاسة مجلس النواب أطلقت أمس رصاصة الرحمة عليها وأعلنت بوضوح أنها خارج المشهد ولن تعرقل الانتخابات مرة أخرى كما تفعل دائما».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.