الصحة تحذر من استعمال حليب الأطفال “سيميلاك”

العنوان – طرابلس

حذرت وزارة الصحة من استعمال حليب أطفال نوع (Similac,Alimentun,Elecare) التابع لشركة (Abbote) بشأن احتواءه على جرثومة سالمونيلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي.

وأصدرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية تعميمًا بشأن عدم استعمال الحليب بأرقام تشغيلة تبدأ بأول رقمين من (22 –37) وتحتوي على (K8, Sh,Z2) تحمل تاريخ انتهاء صلاحية 01/04/2022، وذلك لاحتوائه على جرثومة سالمونيلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي.

وأوضحت الوزارة أن قرار منع الاستعمال جاء عقب تحذير صادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بسحب وإيقاف بيع وتداول الحليب حسب أرقام التشغيلة المحددة.

وأشارت إلى أنها وجهت تعميمًا إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي, ومدير إدارة الرقابة الدوائية, وشركات الأدوية، ومديري المستشفيات، والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، بالخصوص.

وتنصح وزارة الصحة عن طريق قسم اليقظة الدوائية احترازيًا بعدم استعمال الحليب وفق أرقام التشغيلة المحددة، واللجوء إلى بدائل ذات نفس الاستخدام بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص.

ودعت وزارة الصحة، إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الحليب إن وجدت، عن طريق نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، الموجود بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.