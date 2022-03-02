مليتة تنتهي من صيانة آبار بحقل الوفاء

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، أمس، الانتهاء من عمليات صيانة للآبار في حقل الوفاء، حيث وصلت القدرة الإنتاجية بعد العملية إلى 2000 برميل نفط يوميا.

وقالت الشركة، إن هذه الصيانة تأتي ضمن خطط لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل الوفاء.

وأضافت أنه جرى اختبار البئر A58 على محطات الإنتاج المبكر A58 بقدرة إنتاجية 2470 برميل نفط يوميا، لافتة إلى أن هذه الأعمال تمت بفضل تعاون الإدارات المعنية، وكل الفرق المساندة لها في حقل الوفاء.

يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية بواقع 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، وذلك بفضل حفر وربط عدد من الآبار خلال العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا