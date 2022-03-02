إتلاف كمية كبيرة من المخدرات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أتلف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس. كمية من مخدر الحشيش تُقدر بسبعمائة كيلو جرام (7 قنطار). بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين .

وأكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز الدكتور “محمد الفيتوري” على عزم بواسل الخط الأمامي في عدم التهاون في الحرب على المخدرات .

وشدد الفيتوري على خطورة المخدرات، داعيًا الحكومة لاعتبار المخدرات والمؤثرات العقلية جائحة . مثمناً جهود مكتب تحريات رئيس الجهاز.

ومن جهته، قال مدير مكتب تحريات رئيس الجهاز المقدم “نوري يعقوب المضوي” إن الكمية التي تم إعدامها تعكس مقدار الجهود والتضحيات المبذولة من قبل أبطال الجهاز.

وأكد على جاهزية المكتب رغم الصعوبات من ندرة الإمكانيات والتجهيزات مباركاً لأعضاء المكتب عطائهم. ووجه شكره لرئيس الجهاز على دعمه وتشجيعه أيضاً لنيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس وجهاز دعم الاستقرار على المساندة.

يُشار إلى أن الكمية التي أتلفت قد تم ضبطها خلال الفترة الماضية. من قِبل أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات.