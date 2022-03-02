دي مايو: إيطاليا تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسيرات من الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسيرات من الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو، خلال لقاء اليوم مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إن “إيطاليا تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، مما يجعل من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، مع الحفاظ على المنظور الانتخابي راسخًا”.