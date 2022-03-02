عبدالمجيد الزنتوتي: أتمنى مرور المشهد الحالي دون الانجرار للفتنة والفوضى

أعرب عبدالمجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني السابق، عن تمنياته أن يمر المشهد السياسي الحالي في البلاد على خير دون مساس بحياة واستقرار المواطنين.

وقال «الزنتوتي»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏نسأل الله العلي العظيم أن يخرج الشعب الليبي وبلادنا الحبيبة من هذا المشهد الحالي بكل خير وأمان ودون المساس بحياة وراحة الشعب».

ودعا إلى عدم الانجرار إلى الفتنة والفوضى، قائلا «شعبنا كفاه ما عاناه وشعبنا يستحق التعويض عما لحق به ويستحق الكثير جزاء سكوته وصبره عما يشاهده من اخطاء مسؤوليه».