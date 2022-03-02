الدبيبة: بعد إجراء الانتخابات سيكون الجميع خارج المشهد

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة لوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بعد إجراء الانتخابات سيكون الجميع خارج المشهد.

وأضاف الدبيبة في كلمة موجهة للشعب الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية أول الخارجين من المشهد بعد مواصلة عملها حتى تنفيذ الانتخابات في يونيو المقبل والتسليم لسلطة منتخبة.

وقال أيضًا :”أخاطب أهلي في برقة الداعمين للانتخابات وبادروا بحراك سلمي سيزداد ، بأن موعدنا قريب”.

وتابع :”أبشرهم بالانتخابات وأن صوتهم مسموع وأن آخر عقبة في طريق الانتخابات قد ذهبت دون رجعة”.

ويضيف :”أحيي أغلبية النواب الذين رفضوا المشاركة في جلسة أمس وانحازوا لمناطقهم وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات”.

وأفاد أن هذا الأمر اضطر رئاسة مجلس النواب لممارسة طرقها المعهودة في التزوير والتدليس بسبب عدم توفر العدد اللازم لتمرير مشروع التمديد.

وقال – في إشارة منه للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب – استغرب ومشفق على إنسان في هذا العمر أن يكون “مزورًا” وألا يخجل من عائلته، والحكومة الجديدة لن يكون لها مكان.

وتساءل الدبيبة :” هل كان الذين أقدموا على هذه الخطوة يعلمون أنهم سلموا مفاصل الدولة لطرف تلطخت يداه بالدماء، فمن نشأ في الحرب لا يعرف غيرها؟!.”.