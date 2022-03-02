مازن: الأمن في ليبيا لا يتحقق إلا بالاستقرار السياسي والاحتكام للانتخابات

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن، إن تعزيز الأمن العربي المشترك أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات القائمة وما يشهده العالم اليوم من تطور في الإجرام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مازن اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يعقد في العاصمة التونسية، حيث يوجد مقر الأمانة العامة للمجلس، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة.

ورأى مازن في كلمته أن الأمن في ليبيا لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي في البلاد، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وتناقش الدورة عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، وبين الدول والمنظمات المعنية الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض خطط التعاون والتنسيق في مواجهة المخاطر الأمنية المختلفة.

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