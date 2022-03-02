الدبيبة: جلسة منح الثقة مزورة وأغلبية النواب رفضوا المشاركة

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، “تمسكه بالسلطة رافضاً تسليمها، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بالمزورة”، بحسب قوله.

واتهم الدبيبة، في كلمة له، رئاسة مجلس النواب بأنها “انتهجت التزوير للتمديد”، بحسب قوله.

واعتبر في الوقت نفسه أن “أمس أزيحت آخر وأصعب عقبة في طريق الانتخابات التي ستكون في يونيو”، بحسب قوله.

وقال الدبيبة إن “أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات”، معتبرًا أن “ما يحدث منذ سنوات في ليبيا من فوضى، أمر ممنهج بقفل الدائرة الدستورية التي يقع على عاتقها إيقاف المخالفات والتزوير”، بحسب قوله.