روسيا: نرحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو رحبت بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وأنها تعتزم التعاون معها من أجل أسرع تسوية في البلاد.

ووافق مجلس النواب، في 1 مارس، على تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نرحب بقرار البرلمان الليبي هذا ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل”.

تابعت الخارجية: “نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة”.