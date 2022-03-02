روسيا ترحب بحصول حكومة باشاغا على ثقة البرلمان وتبدي استعدادها للتعاون

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً عبرت فيه عن ترحيبها بمنح الثقة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، مبدية استعداها للتعاون بشكل بناء مع الحكومة لزيادة تعزيز التسوية الشاملة في البلاد وتطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة.

ووفق البيان فإن الجانب الروسي يرى في هذا التطور خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة في البلاد على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل.

وأضاف البيان :تتوقع الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.

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