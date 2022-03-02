الأمم المتحدة: ندعو الجميع في ليبيا إلى تجنب أي تحريض على العنف والكراهية

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، احترام الملكية الليبية للعملية التشريعية الجارية.

وقال «دوجاريك،»، في بيان له، «نؤكد أهمية ضمان أن تكون تلك العمليات والقرارات شفافة ملتزمة بإرساء القواعد والاتفاقيات».

وجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

ودعت جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تحريض على العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

لفت إلى أن المستشارة الأممية بشأن ليبيا تتواصل مع جميع الأطراف، ونراقب عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي التي تتطور بشكل متسارع.