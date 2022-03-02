الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار ونبذ التحريض على العنف والكراهية

وجه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الدعوة لليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إنّ الأمم المتحدة تراقب عن كثب هذه التطورات لأنها تتكشف بسرعة إلى حد ما في ليبيا، مؤكداً الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات التي يجري اتخاذها والالتزام بالقواعد وما تم الاتفاق مسبقا بشأنه.

وأشار دوجاريك إلى أنّ كل أفراد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مستمرون في التواصل مع الأطراف المعنية، مضيفا أنّ ويليامز تتواصل بانتظام مع كل من يهمه الأمر على الصعيد السياسي وأيضا مع أطراف المجتمع المدني.

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