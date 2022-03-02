إزالة قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم قرب أحد المنازل في بني وليد

تمكن أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، من إزالة وانتشال عدد من القذائف الصغيرة ومتوسطة الحجم بالقرب من أحد المنازل في المدينة تمهيدًا للتخلص منها.

وأوضح مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد لـ«بوابة الوسط»، أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات توجهوا إلى موقع القذائف لإزالتها ونقلها فور ورود بلاغ من صاحب المنزل.

– تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

وذكر المصدر أن أعضاء الوحدة قاموا بنقل تلك القذائف على متن سيارة أحد الموظفين الخاصة بسبب نقص الإمكانات نظرًا لعدم وجود سيارة خاصة بالقسم ونقص المعدات الخاصة بنقل مخلفات الحروب، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الفريق في حال وجود أي أجسام غريبة والإبلاغ عنها بهيئة السلامة الوطنية بني وليد.

وفي 23 فبراير الماضي، أعلن مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، تدمير كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في أحد المواقع جنوب المدينة.