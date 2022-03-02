المنقوش تلتقي بأفراد الجالية الليبية بأوكرانيا بعد إجلائهم إلى سلوفاكيا

أخبار ليبيا24

التقت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بأفراد الجالية الليبية التي تم إجلاءها من جمهورية أوكرانيا إلى جمهورية سلوفاكيا.

وقالت الخارجية، إن المنقوش استمعت معاناتهم أثناء وجودهم في الأماكن التي تحدث فيها المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. ولفتت إلى أنها طمأنتهم بأنهم حاليا في أمان وستقوم السفارة الليبية في سلوفاكيا بإجراءاتها السريعة؛ لترحيلهم بالكامل حفاظاً على سلامتهم ووضعهم القانوني.

وأضافت، أن المنقوش أكدت أنه وإلى حين ترحيل جميع الليبيين ستوفر السفارة لهم كل متطلباتهم من إقامة وإعاشة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع لجنة الترحيل.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش أكدت أنها ستتابع بشكل شخصي أوضاع الجالية الليبية وعمليات إجلائهم وإعادتهم إلى ليبيا سالمين، دون أي تهاون أو تقصير من جميع النواحي.

1/3 وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش تجتمع مع أفراد الجالية الليبية الذين تم إجلاءهم من جمهورية أوكرانيا إلى جمهورية سلوفاكيا واستمعت إلي معاناتهم أثناء تواجدهم في الأماكن التي يحدث فيها الأعمال العسكرية. pic.twitter.com/5t1gAb4nxg — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) March 2, 2022

وتواصل روسيا منذ أسبوع توجيه ضرباتها العسكرية على معظم المدن والمناطق الأوكرانية.

مناشدة عاجلة

وفي المقابل ناشد السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم، الجالية الليبية في العاصمة كييف وضواحيها. بسرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكية.

وقال عيسى، على حاسبه في فيسبوك، إن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي. المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

وأرجع السفير ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع. لافتًا بأن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جدًا الموجودة حتى اليوم بالعاصمة الأوكرانية كييف.