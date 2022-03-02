باشاغا: غدا ستؤدي الحكومة اليمين القانوني أمام مجلس النواب

العنوان – طبرق

أعلن، فتحي باشاغا، إن الحكومة الجديدة ستؤدي غدا الخميس اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وأضاف رئيس الحكومة الحديدة، في تغريدة على تويتر، “إن تأدية اليمين القانوني ستكون لكامل نوابه وفريقه الوزاري”.

وتابع، “وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، ونتمنى حضورهم ومشاركتهم”.

سيقوم رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانوني أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس. وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، ونتمنى حضورهم ومشاركتهم. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 2, 2022

ومنح مجلس النواب، أمس الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب.