ليبيا الان

باشاغا: غدا ستؤدي الحكومة اليمين القانوني أمام مجلس النواب

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

أعلن،  فتحي باشاغا، إن الحكومة الجديدة ستؤدي غدا الخميس اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وأضاف رئيس الحكومة الحديدة، في تغريدة على تويتر، “إن تأدية اليمين القانوني ستكون لكامل نوابه وفريقه الوزاري”.

وتابع، “وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، ونتمنى حضورهم ومشاركتهم”.

ومنح مجلس النواب، أمس الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب.


Post Views:
67

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك