الدبيبة: الحكومة الجديدة لن تعمل في الواقع ولن يكون لها مكان

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا لن تعمل في الواقع حتى ليوم واحد ولن يكون لها مكان، متعهداً باستمرار حكومته في العمل حتى انتخابات يونيو والتسليم لسلطة منتخبة.

واعتبر الدبيبة في كلمة متلفزة أن مجلس النواب انتهج في تشكيل الحكومة الجديدة طريق التزوير والتدليس لتمرير مشروع التمديد والانقلاب، وأن ما يحدث منذ سنوات بمجلس نواب الشعب ممنهج بقفل الدائرة الدستوري، مشيراً إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة التي وصفها بالموازية تم بصورة شكلية من أجل شرعنة التمديد رغم مخالفتها للاتفاق السياسي.

وكشف أن عدداً من النواب الذين تم احتساب أصواتهم غير مشاركين في التصويت، ومن بينهم نائب من طرابلس وآخر من غريان، متهماً رئاسة المجلس باحتساب أصوات مجهولة عبر رسائل صوتية تدّعي أنها تحمل عضوية المجلس.

ولفت الدبيبة إلى أن الحكومة الجديدة مكنت أطرافاً تورطت بالدماء في مفاصل الدولة، يسعى فيها المهزوم للعودة بطرق ملتوية، متنبئاً بأن نهايتها الفشل والهزيمة، مضيفاً أن الليبيين ينتظرون من البعثة الأممية تحمّل مسؤولياتها في إيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي.

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