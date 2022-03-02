الدبيبة : منح الثقة للحكومة الجديدة مؤامرة أخيرة لمنع إجراء الانتخابات

طرابلس 02 مارس 2022 (وال)- أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ بموقف أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا المشاركة في الجلسة التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء.

واتهم الدبيبة – في كلمة مرئية مساء اليوم – مجلس النواب بالتزوير والتدلس في جلسة منح الثقة للحكومة، لعدم تحقيقه النصاب القانوني، قائلا إن التزوير والتدليس الذي تمارسه رئاسة المجلس ليس بالجديد، وأن منح الثقة للحكومة الجديدة مؤامرة أخيرة لمنع إجراء الانتخابات، مضيفا “لقد أصبحنا اليوم أقرب إلى موعد إجراء الانتخابات من أي وقت سابق، وأن الجميع سيكون خارج المشهد، وأولهما حكومة الوحدة”.

وجدد الدبيبه تمسكه بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تنفيذ انتخابات يونيو، وأن ما أسموها بعض النواب حكومة لن تعمل في الواقع ولن تكون موجودة حسب قوله.

وقال إن الانتخابات ستجرى في موعدها خلال شهر يونيو المقبل، وأن آخر عقبة في إجراء الانتخابات قد ازيلت، معتبرا أن مجلس النواب لن يستطيع عرقلة الانتخابات بعد أن أطلق رصاصة الرحمة على نفسه. (وال)

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