اللواء المحجوب: لا صحة لما يتداول عن وجود أي اشتباكات في مدينة سرت

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أنه “لا صحة لما يتداول عن وجود أي اشتباكات في مدينة سرت بين سكان جارف وافراد من القوات المسلحة ولا من أي طرف اخر”.

اللواء المحجوب، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أكد أيضاً أن “الوضع الأمني مستقر، مشيراً إلى أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هو محاولة من المرضى المعادين لاستقرار الوطن للتغطية على المستجدات الخاصة بانتخاب حكومة الاستقرار و النيل من المؤسسة العسكرية وقد ابرقت غرفة عمليات تحرير سرت بالموقف الى غرفة العمليات الرئيسية”.