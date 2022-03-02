وزير «داخلية الوحدة الوطنية»: تحقيق الأمن في ليبيا لن يأت إلا بصناديق الانتخاب

وزير «داخلية الوحدة الوطنية»: العالم يشهد تطورا في الإجرام فاق كل التوقعات

ال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، إن تحقيق الأمن في ليبيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لن يتأت الا من خلال بوابة الاستقرار السياسي والاحتكام إلى صناديق الانتخاب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الاربعاء في الاجتماع التاسع والثلاثون (39) لمجلس وزراء الداخلية العرب والوفد المرافق له والذي ضم مدير عام التخطيط الامني ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب حقوق الانسان.

وقال «مازن»، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، ٱن تعزيز أواصر الأمن العربي المشترك بات ضرورة أكثر من أى وقت مضى لمواجهة التحديات القائمة وما يشهده عالم اليوم من تطور في الاجرام بشكل فاق كل التوقعات.