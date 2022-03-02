الدبيبة يجتمع مع عدد من عمداء البلديات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع عدد من عمداء البلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الاجتماع «استعرض المختنقات التي تواجه البلديات واحتياجاتها من مشاريع التنمية، خاصة المشروعات التي تخدم أكثر من بلدية».

ووجه الدبيبة بتشكيل لجنة وزارية «تكون في حالة انعقاد دائم تجتمع مع عمداء البلديات لحل المختنقات التي تواجهها وتذليل الصعوبات ووضع المشروعات التي يقترحونها لحل المختنقات ضمن أولويات وزاراتهم».

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وأضاف البيان أن الاجتماع جاء «في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتفعيل اللامركزية، وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها».

ونقل البيان عن العمداء الحاضرون تأكيدهم «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإنهاء المراحل الانتقالية التي عطلت التنمية والاستقرار في ليبيا».

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (صفحة الحكومة على فيسبوك)