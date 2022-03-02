السفارة الليبية بأوكرانيا توجه نداء أخيرًا لليبيين العالقين في كييف

العنوان-كييف

وجّه، السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم الأربعاء، مناشدة عاجلة الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، بسرعة التوجه إلى مقر السفارة الليبية، استعدادا للمغادرة إلى ليبيا، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكية.

وقال عيسى، على حسابه في فيسبوك، إنه والموظف الدبلوماسي، المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة، نظرًا إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع.

ولفت عيسى إلى أن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جدًا الموجودة حتى اليوم بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وواصلت السفارة الليبية في كييف إجلاء الليبيين من أوكرانيا إلى سلوفاكيا وبولندا ورومانيا.

وأكد عيسى، الثلاثاء، أن عدد الليبيين العالقين الذين عبروا المنافذ الأوروبية عن طريق السفارة أو بمفردهم حتى تاريخ 01 مارس 2022 بلغ 1500 مواطن.