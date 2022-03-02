الأوضاع تزداد تدهورا في كييف وسنغادرها في أقرب فرصة

أخبار ليبيا24

أعلن، السفير ليبيا في أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم الأربعاء، أن البعثة الليبية في كييف ستغادر مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة نتيجة ازدياد حدة تدهور الأوضاع جراء الضربات الروسية.

وقال عيسى، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “إن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي. المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة”.

وأرجع السفير ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع. لافتًا بأن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جدًا الموجودة حتى اليوم بالعاصمة الأوكرانية كييف.

كما وجه عيسى، نداء إلى ما تبقى من الجالية الليبية في العاصمة كييف وضواحيها. بسرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لجمهورية سلوفاكيا.

تقديم المساعدة للجاليات العربية

وأعلن السفير الليبي في أوكرانيا، اليوم، عن استعداد السفارة إلى تقديم المساعدة للجالية المصرية في البلاد.

وقال عيسى، في تدوينة، “ربي يحفظ الجالية المصرية الشقيقة. ونحن مستعدون لتقديم المساعدة”.

كما سبق أن ذكر السفير، أنه “رغم الظروف المالية الصعبة، فإن السفارة قامت بالتعاون مع أعضاء الجالية الليبية هذا اليوم، بإجلاء مجموعة من المقيمين والطلبة الليبيين، وكذلك أفراد من الجالية العربية الذين طلبوا المساعدة من السفارة من أجل ترحيلهم، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكيا”.

وأكد عيسى، الثلاثاء، أن عدد الليبيين العالقين الذين عبروا المنافذ الأوروبية عن طريق السفارة أو بمفردهم حتى تاريخ 01 مارس 2022 بلغ 1500 مواطن.