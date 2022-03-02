شلبي: حكومة الاستقرار ستمارس سلطتها من طرابلس خلال أيام

رفض عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة التي اتهم خلالها البرلمان بتمرير أصوات بعض البرلمانيين لتمرير الثقة لحكومة الاستقرار.

وقال شلبي في تصريحات صحفية، إن مجلس النواب منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا صحيحا، لافتا إلى أن المعترضين عددهم 30 نائبا عبروا عن موقفهم من منح الثقة في بيان اليوم الأربعاء، وبعضم لم يحضر الجلسة.

وأوضح النائب أن النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة 87 صوتا صحيحا فقط، نافيا أي تزوير في أصوات النواب خلال جلسة منح الثقة.

وتوقع شلبي أن تتمكن حكومة الاستقرار من ممارسة سلطتها من طرابلس خلال الأيام المقبلة، مرجحا في هذا الصدد أن يُسلّم الدبيبة السلطة أو تُتسَلَّم منه، تحت ضغط بعض القوى الأمنية التي ستثبت ولاءها للحكومة الجديدة.

وأشار شلبي إلى أن الموقف الدولي معترف بحكومة الاستقرار، مُبرهنا على ذلك ببيان الأمم المتحدة وروسيا، لافتا إلى أن العالم مشغول حاليا بالحرب في أوكرانيا والأحداث الجارية في أوروبا، إلا أن ذلك لن يمنع من توالي البيانات الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة.