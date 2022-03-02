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المنقوش: أوضاع الليبيين في أوكرانيا لا تهاون فيها ولا تقصير

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مساء الأربعاء مع أفراد الجالية الليبية الذين رُحلوا من جمهورية أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

واستمعت التقت وزيرة الخارجية إلى أفراد الجالية وما عانوه أثناء تواجدهم في الأماكن التي يحدث فيها الأعمال العسكرية، وطمأنتهم أنهم حالياً في أمان ومن يرغب في العودة إلى ليبيا ستقوم السفارة بإجراءاتها لترحيلهم ومن يريد البقاء في سلوفاكيا ستوفر له كل متطلباته من إقامة وإعاشة، ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع لجنة الترحيل.

وأكدت الوزيرة أنها شخصياً تتابع أوضاع الجالية الليبية وعمليات إجلائهم وترحيلهم، وأن هذا الأمر لا يتهاون فيه ولا ينبغي التقصير فيه من جميع النواحي.

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صحيفة الساعة 24

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