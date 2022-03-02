العثور على لغم أرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة

فكك خبراء التفتيش عن المفرقعات لغمًا أرضيًا مضادًا للأفراد داخل مدرسة الحسين الكائنة بمنطقة مشروع الهضبة.

وأفاد بيان لمكتب مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للدعم المركزي على «فيسبوك»، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات أبوسليم يفيد بإبلاغ جهاز المباحث الجنائية عن وجود جسم مشبوه في مدرسة الحسين الكائنة بمنطقة مشروع الهضبة.

– العثور على لغم ومواد شديدة الانفجار داخل ساحة مدرسة في مشروع الهضبة

وانتقلت فرقة مشتركة بين مكتب مكافحة الإرهاب وجهاز المباحث الجنائية إلى المدرسة، حيث قام خبراء التفتيش بمسح المكان والعثور على لغم أرضي مضاد للأفراد، وجرى تفكيكه ثم إزالته ونقله إلى المكان المخصص لمخلفات الحرب.

وفي 23 فبراير، أعلن مكتب مكافحة الإرهاب عن واقعة مشابهة، عندما أزال رجال الأمن لغمًا أرضيًا مضادًا للدبابات ومادة «تي إن تي» شديدة الانفجار من ساحة مدرسة داخل مشروع الهضبة الزراعي بدائرة بلدية أبوسليم.

جانب من تفكيك اللغم الأرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة (صفحة الإدارة العامة الدعم المركزي مكتب مكافحة الإرهاب على فيسبوك)

جانب من تفكيك اللغم الأرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة (صفحة الإدارة العامة الدعم المركزي مكتب مكافحة الإرهاب على فيسبوك)

جانب من تفكيك اللغم الأرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة (صفحة الإدارة العامة الدعم المركزي مكتب مكافحة الإرهاب على فيسبوك)