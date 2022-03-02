العبّار يرحب بمنح الثقة لحكومة باشاغا

العنوان-بنغازي

رحب وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأعرب العبّار، في بيان، عن تطلعه في أن تحقق الحكومة الجديدة تطلعات الشعب الليبي.

وقال، “نؤكد على دعمنا اللامحدود للثوابت الوطنية التي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والدعوة للسلم والتفاهم والتبادل السلس للسلطة، والتنسيق المشترك بين كافة أبناء شعبنا والتي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف”.

وأضاف العبار، “نعول بكل ثقة على السلطة التنفيذية الحديثة من أجل بناء عهد جديد وبذل المزيد من الجهود، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها عصب الاقتصاد الوطني وضمان استمرار دورها كمؤسسة فنية اقتصادية وغير سياسية تسعى للمحافظة على استقرار الإنتاج واستدامة أعمالها وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطني”.