السفارة الليبية بأوكرانيا تدعو رعاياها لسرعة مغادرة “كييف”

وجهت السفارة الليبية بأوكرانيا نداءً وصفته “بالعاجل والأخير” للرعايا الليبيين المقيمين في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، بسرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعداداً للمغادرة إلى ليبيا، عبر المنفذ الحدودي لدولة سلوفاكيا.

وأضاف السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى عبر حسابه في الفيس بوك، أن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي، الموجودين حالياً مع الفريق المُشكّل من أبناء الجالية سيغادران مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع، مشيراًَ إلى أن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جداً الموجودة بالعاصمة حتى الآن، وفق قوله.

يُذكر أن السفارة الليبية في كييف كان قد نقلت مقرها إلى مدينة لفيف المجاورة للحدود البولندية، مع استمرار عمليات الإجلاء التي تتم عبر الحدود السلوفاكية، في وقت ناشدت فيه عائلات ليبية محاصرة في مدينة سومي الواقعة شرق أوكرانيا، السفارة بالعمل على إجلائهم مع اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية