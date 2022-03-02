باشاغا للنائب العام: الحكومة السابقة منتهية الولاية تستغل السلطة بإغلاقها المجال الجوي

خاطب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الخميس، النائب العام الصديق الصور.

باشاغا، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “بالإشارة إلى القرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الليبية، واعتزام الوزراء السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسته المقرر انعقادها يوم الغد الموافق الخميس 3 مارس 2022”.

وتابع: “وردت إلينا معلومات تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة حيث لا قانون بإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا و اعتداء على السلطات الدستورية و السياسية و منعها من ممارسة واجباتها و تأدية مهامها الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يري لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانونا ولو كان المنع مؤقتا”.

وأضاف: “وحيث أن السلطة القضائية تعد الركن الركين لإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرما جنائيا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بقدرة القضاء الليبي على لجم كل من يجترئ على القانون و يغمط الحقوق جورا و عدوانا، نتقدم إليكم بهذا البلاغ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية حيال هذه الواقعة الإجرامية و إزالة كافة آثارها وفقا للقانون”.