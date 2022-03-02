مندوب وسفير موفدان لتمثيل ليبيا في الخارج يؤديان اليمين القانونية أمام المنفي

قال المجلس الرئاسي الليبي، إنه تم اليوم مراسم أداء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من مندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، لمياء فتحي أبو سدره، وسفير ليبيا لدى جمهورية رومانيا، منعم مسعود عمر.

وتابع المجلس في إيجاز صحفي، أكد المنفي لهما، خلال مراسم أدائهما اليمين، بأن مهمة تمثيلهما لليبيا في الخارج، ينبغي أن تُساهم في تعزيز علاقاتها مع الهيئة الأممية، والدولة الموفدين لها، متمنياً لهما التوفيق في المهام المكلفين بها.

وتعهد المندوب والسفير بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدان حرصهما على تطوير علاقات ليبيا مع الهيئة الأممية، ودولة رومانيا.