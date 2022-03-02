ضبط 2300 كيلو من الدواجن منتهية الصلاحية

ضبطت الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة كمية من الدواجن المجمدة تقدر بـ2300 كيلو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية قام بها الجهاز بمساندة الدوريات التابعة لمديرية أمن صبراتة على بعض السلخانات ومخازن اللحوم داخل نطاق البلدية.

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ونشر جهاز الحرس البلدي صورًا لكيمة الدواجن المضبوطة، وأظهر التاريخ المدون على المنتجات انتهاء صلاحيتها، وهي مستوردة من البرازيل، وكان مقررًا توزيعها على المطاعم.

وأشار البيان إلى حصر وحجز اللحوم المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك السلخانات، من خلال قفلها بالشمع الأحمر وإحالة المعني والعمالة للتحقيق.

دواجن منتهية الصلاحية (جهاز الحرس البلدي)