“الدبيبة” يشكل لجنة وزارية لدعم البلديات

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة وزارية، تكون في حالة انعقاد دائم لحل المختنقات التي تواجه البلديات وتحديد المشاريع ذات الأولوية لوضعها ضمن أولويات عمل الوزارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات اليوم الأربعاء، جرى فيه استعراض المختنقات التي تواجه البلديات واحتياجاتها من مشاريع التنمية، وخصوصاً تلك المشروعات التي تخدم أكثر من بلدية، وفق بيان الحكومة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل 19 مقاطعة في عموم البلاد، في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قانونية الإجراء الذي خالف نصوص القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية.

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