العبار يقفز من مركب الدبيبة ويرحب بحكومة باشاغا

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سجل، وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبّار، أول ترحيب لمسؤول بحكومة الدبيبة، بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

أتى ذلك في وقت أعلن فيه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تمسكه بالسلطة ورفضه القاطع لقرار مجلس النواب، إلى حين إجراء انتخابات، وفق قوله.

وأعلن العبّار، في بيان، ترحيبه بمنح الثقة للحكومة الجديدة، معربًا عن أمله في أن تحقق تطلعات الشعب الليبي. ولفت إلى أنه يؤكد دعمه اللامحدود للثوابت الوطنية “التي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والدعوة للسلم والتفاهم والتبادل السلس للسلطة، والتنسيق المشترك بين كافة أبناء شعبنا والتي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف”، وفق ما جاء بالبيان.

وأضاف العبّار، أنه يعول بكل ثقة “على السلطة التنفيذية الحديثة من أجل بناء عهد جديد وبذل المزيد من الجهود. وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها. وضمان استمرار دورها كمؤسسة فنية اقتصادية وغير سياسية تسعى للمحافظة على استقرار الإنتاج واستدامة أعمالها وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطني” .

وجاء، بيان ترحيب وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، فيما شكك وزير النفط، محمد عون. في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب.

وقال عون، في تصريح، الثلاثاء، إن الجلسة “لم تسر وفق اللائحة الداخلية للمجلس، حيث لم يتم النداء على الحاضرين قبل بدء التصويت كما حدث عند منح الثقة لحكومة الوحدة”، على حد قوله.

وأضاف، أن “من الصعب التأكد من صحة العدد المعلن لعدم إعلان الحضور في بداية جلسة النواب”.

كما جاء البيان، بعد يوم من إعلان حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الاستمرار في أعمالها بشكل اعتيادي.

واعتبرت الحكومة، في بيان، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، مجرد أمر عبثي. وهددت الحكومة، من أن “أي محاولة لاقتحام مقراتها، يعد هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وقالت إنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”.