سفير ليبيا بأوكرانيا: أوجه النداء العاجل والأخير لكل الليبيين في كييف

وجه سفير ليبيا في أـوكرانيا، عادل عيسي، ما وصفه بالنداء العاجل والأخير لكافة الليبيين المتواجدين في العاصمة كييف وضواحيها، بسرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكية.

وذكر السفير الليبي في أوكرانيا، في بيان له، “إلى المقيمين والطلبة، نظرا لتسارع الأحداث، وازدياد وتيرة الحرب في أوكرانيا كما تعلمون، ولضيق الوقت.. تهيب السفارة وبشكل عاجل لكافة أبنائها المتواجدين في العاصمة كييف وضواحيها، سرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكيا”.

وأضاف “أن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي، المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع”.

ولفت إلى أن “البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جدا المتواجدة بالعاصمة حتى الآن، وتأمل السفارة من أبنائها الكرام، التعامل بكل جدية مع هذا الإعلان، حفاظا على سلامتكم جميعًا”.