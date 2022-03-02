الدبيبة: تشكيل لجنة مع عمداء البلديات لحل المختنفات ووضع المشروعات المقترحة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا اليوم الأربعاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية لمناقشة الاحتياجات والمختنقات التي تواجه مشاريع التنمية في تلك البلديات.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تكون في حالة انعقاد دائم تجتمع مع عمداء البلديات لحل هذه المختنقات ووضع المشروعات التي يقترحونها ضمن أولويات وزاراتهم.

وفي ختام الاجتماع أكد العمداء الحاضرون على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإنهاء المراحل الانتقالية التي عطلت التنمية والاستقرار في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل اللامركزية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها.