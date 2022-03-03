مسلحون يغلقون الطريق الساحلي جنزور بالقرب من كوبري 17

أكد مصدر لـ 218 إغلاق الطريق الساحلي بالقرب من كوبري 17 بسواتر ترابية، وذلك على خلفية الاعتداء على أحد عناصر كتيبة “فرسان جنزور” بمنطقة صياد والاستيلاء على سيارته المصفحة من قبل مجموعة مسلحة.

وأضاف المصدر أن المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية مروراً بكوبري 27، هي حالياً تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار والكتيبة 55 بإمرة “معمر الضاوي”.

كما أشار المصدر إلى أن المواطنين الماره من وإلى العاصمة طرابلس يسلكون الطرق الداخلية بمنطقة صياد كطريق بديلة بعد إغلاق الطريق الرئيسية.

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