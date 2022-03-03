العريبي: منح الثقة للحكومة جرى على الشاشات دون تزوير

رفض عضو مجلس النواب عيسى العريبي تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة التي اتهم خلالها البرلمان بتزوير أصوات بعض البرلمانيين لتمرير الثقة للحكومة الليبية.

وقال العريبي في تصريحات صحفية، إن جلسة منح الثقة للحكومة الليبية كانت منقولة لليبيين عبر الشاشات على الهواء مباشرة، وحضرها 101 نائب وصوت عليها 92 نائبا.

ونفى العريبي التصريحات التي أدلى بها الدبيبة، بشأن تزوير الأصوات خلال جلسة منح الثقة للحكومة، واتهمه بمحاولة التشبث بالسلطة.