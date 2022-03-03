روسيا ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

رحّبت وزارة الخارجية الروسية أمس بقرار مجلس النّواب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنّها تعتبر منح الثقة «خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة»، التي طال أمدها في ليبيا، على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة «ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة».

وأردفت الخارجية الروسية موضحة: «نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء مع حكومة فتحي باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية-الليبية الودية التقليدية، والتعاون متعدد الأوجه ومتبادل المنفعة».