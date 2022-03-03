تكتل فزان النيابي: نطالب جميع أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة منح الثقة بالحضور غدا الخميس لجلسة أداء اليمين القانونية

أصدر تكتل فزان النيابي بمجلس النواب الليبي، الأربعاء، بياناً بشأن جلسة منح الثقة.

التكتل، وفي بيان له طالعته قناتنا، قال: “في الوقت الذي نتابع فيه عن كثب التطورات والمواقف السياسية المتضاربة بعد جلسة منح الثقة للحكومة بين مؤيد ومشكك في نصاب الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022 نتيجة للإخراج السيئ للجلسة ومحاولة البعض اظهار الحجج لإبطالها وخلق حالة من الانقسام المؤسساتي وفتح باب للمخربين لنشوب خلافات تذهب فيها البلاد الى منزلق خطير لا يحمد عقباه”.

وطالب أعضاء التكتل بضرورة حضور جميع أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة منح الثقة غدا الخميس لحضور جلسة أداء اليمين القانونية والتأكيد عليهم بالأسماء على الهواء مباشرة امام الجميع لدحض كل الادعاءات المغلوطة على صحة وقانونية الجلسة واغلاق الباب امام كل المشككين فيها.