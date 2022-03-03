بلدية حي الأندلس تحظر بيع الدقيق وزن 50 و25 كيلو بالمحلات والأسواق

قرر عميد بلدية حي الأندلس مصطفى الفطيسي، منع بيع الدقيق ذات وزن 50 كيلو ووزن 25 كيلو داخل المحلات والأسواق التجارية المتنوعة داخل البلدية، حفاظا على المخزون والمضاربة بالأسعار لمادة الدقيق اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق.

فضت بلدية حي الأندلس، الثلاثاء، رفع سعر رغيف الخبز، معتبرة أن السماح بزيادة أسعار الدقيق، يعد مخالفة بحكم القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لعميد البلدية ومراقب الاقتصاد مع أصحاب المخابز داخل بلدية حي الأندلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار الدقيق، ورفض البلدية زيادة سعر الخبز غير المبرر من قبل تجار الدقيق. في المقابل، عبر أصحاب المخابز عن استيائهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ لأسعار الدقيق.

في وقت سابق الثلاثاء، اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، ثلاث خطوات لحل أزمة الدقيق، تتمثل في تفعيل عمليات الرقابة واستيراد شحنات جديدة، ودعوة شركات المطاحن لاجتماع يوم الخميس.

وشهدت عدة مدن ليبية أزمة توفير الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.